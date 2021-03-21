أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طوارئ في المطار لتعطل محرك طائرة سودانية أثناء الهبوط

Print
طوارئ في المطار لتعطل محرك طائرة سودانية أثناء الهبوط طوارئ في المطار لتعطل محرك طائرة سودانية أثناء الهبوط

مصراوي Masrawy

10:27 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، حالة طوارئ على الممر 05C، بالتزامن مع هبوط طائرة سودانية قادمة من الخرطوم، بعد توقف المحرك الأيمن بها أثناء رحلتها في الجو قبل الهبوط في القاهرة، وتم التعامل معها وإنزال الركاب بسلام.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة تابعة لإحدى الشركات السودانية، والقادمة من الخرطوم إلى مطار القاهرة قبل هبوطها بنحو 30 ميلًا، تفيد بتوقف المحرك الأيمن للطائرة القادمة على متنها نحو أكثر من 120 راكبًا.

تابعت المصادر على الفور تم عمل انتشار سريع على الممر لكافة الجهات العاملة بالمطار، وتم انتظار هبوط الرحلة على ممر 05C، وتم التعامل من قبل فرق قطاع العمليات على المهبط، وإنزال الركاب بسلام دون أي إصابات أَو خسائر، وجاري التعامل مع عطل الطائرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية