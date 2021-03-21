شركات السياحة بعد تخصيص لقاح كورونا للحج: "90% في موسم السنة دي"

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في الحج والعمرة، بقرار وزيرة الصحة بتخصيص حصة من لقاح كورونا، لموسم الحج المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية، ضوابط الحج لعام2021، والتي تضمنت إلزام الحجاج القادمين من الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، مع إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إليها.

وأكد حمزة عنبي، صاحب إحدى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، أن القرار يؤكد وجود حج بنسبة 90%، لافتًا إلى أن ذلك جاء عقب تقديم طلب إلى لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، بشأن توافر اتخاذ خطوة استباقية قبل صدور الضوابط المنظمة للحج حال فتح الموسم وتوفير لقاح للحجاج وموظفي شركات السياحة.

وأوضح عنبي في تصريح لـ"مصراوي"، أن الشركات مستعدة لتحمل تكاليف التطعيم للحجاج على نفقتها الخاصة، مشيرًا إلى أن ما يتم في المملكة من تجهيزات وترتيبات في وزارة الحج السعودية يدل على أن هناك حج، بدليل أن دولة ماليزيا تعاقدت على 40 ألف حاج بشرط التطعيم.

وقال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ومالك إحدى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، إن ذلك جاء بعد عدة مناشدات بتوفير اللقاح ومساندة شركات السياحة في موسم الحج المقبل كونه موسم استثنائي.

وأكد البكري في تصريح خاص، أن تخصيص الكمية المطلوبة لحجاج هذا الموسم يوقف نزيف خسائر الشركات ويمكنها من تنفيذ الحج بدون معوقات، داعيًا إلى تبكير موسم العمرة المقبل ليبدأ بعد الحج مباشرة إنقاذًا للشركات التي تحملت الكثير من الخسائر.

وطالب ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، بضرورة دعم فعلي من الجهات المسؤولة، وإرجاء أي التزامات على الشركات من ضرائب أو تأمينات أو أي مصروفات أخرى، لأن الشركات لن تستطيع الاستمرار في ظل هذه الظروف.

ودعا عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، إلى عمل مبادرة جديدة للسياحة الداخلية، وتكون الشركات فاعل أساسي فيها حتى تستطيع أن تتنفس.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت تخصيص شحنات لأغراض الحج والسفر استعدادا للحج والسفر للخارج عندما يحل موعدهم.

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