"السديس" يتلقى لقاح كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية ويشيد بجهود القيادة الرشيدة

★ ★ ★ ★ ★

مثمناً دور وزارة الصحة في توفير الاحتياجات لجميع قاطني هذه البلاد المباركة

تلقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس لقاح كورونا، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي عباس بمركز لقاحات كورونا، بمدينة الملك عبدالله الطبية.

وأشاد "السديس" بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في توفير كل ما يسهم في خدمة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية مثمناً في الوقت نفسه الدور الكبير الذي تقوم فيه وزارة الصحة وفي توفير كافة الاحتياجات لجميع قاطني هذه البلاد المباركة.