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خالد جرامون مديرًا لإدارة بنها التعليمية

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خالد جرامون مديرًا لإدارة بنها التعليمية خالد جرامون مديرًا لإدارة بنها التعليمية

مصراوي Masrawy

09:37 م الأحد 21 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان قرارًا برقم 368 لسنة 2021، بتولي خالد جرامون منصب مدير عام إدارة بنها التعليمية.

جاء نص القرار "بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 تقرر بتولي خالد جرامون أعباء ومسئوليات وواجبات مدير عام إدارة بنها التعليمية وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار"

جرامون كان يشغل منصب مدير عام ادارة كفر شكر التعليمية، كما تولى عدة مناصب قيادية بتعليم القليوبية، وحاصل على العديد من الدورات والشهادات التربوية والقيادية داخل وخارجها، حيث كان أحد القيادات التربوية التى تدربت باليابان.​

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