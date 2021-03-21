أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة

Print
إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة

مصراوي Masrawy

07:30 م الأحد 21 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

صبا مبارك:

ارتدت الفنانة صبا مبارك توب كت باللون الأسود، مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

أسما جلال:

ظهرت الفنانة أسما جلال ببليزر باللون الأسود، ونسقت أسفله تيشرت باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مايا دياب:

طلت الفنانة مايا دياب بتوب كت باللون الأسود، مع بنطلون باللوني الأسود والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون وجاكيت باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون النبيتي، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

هاجر أحمد:

كما ارتدت الفنانة هاجر أحمد فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية