4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق غدًا الإثنين فعاليات ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات، بمشاركة 4 آلاف طالب وطالبة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الملتقى يهدف إلى توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين. وهو خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة.

أضاف أيضًا أن الملتقى هو الثاني من نوعه، إذ حقق الملتقى الافتراضي الأول الذي عُقد في سبتمبر 2020 نجاحًا كبيرًا، بحضور نخبة من أصحاب الأعمال وعدد كبير من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية.

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