جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

قضت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدي قاسم، وعضوية المستشارين وائل قنديل ومحيي الدين محمد الكيلاني، ببراءة 7 متهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر.

دفع هاني عباده، محامي المتهمين، خلال مرافعته، بانتفاء جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي، وبطلان محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحريات وأقوال المجنى عليها، إذ تعددت رواياتها وناقضت الفيديوهات التي تم فضها بواسطة النيابة العامة لمكان الواقعة، حيث ثبت أن لم يمسسها أيا من المتهمين سواء ماديًا أو لفظيًا. كما دفع بعدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها وبطلان إسناد النيابة العامة.

يذكر أن المتهمين حصلوا على البراءة الأسبوع الماضي في الجنح الأخرى التي جرى نسخها ضدهم سابقًا ومرتبطة بالواقعة.

الواقعة ترجع ليوم 10 ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور قسم ميت غمر من "ياسمين م. ا" وشهرتها بسنت - 23 عامًا - طالبة بكلية الزراعة بعين شمس، تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر.

ولأهمية الواقعة شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وتم تفريغ الكاميرات بالشارع وتم تحديد هوية 8 شباب في الواقعة تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، بينما ألقت الشرطة القبض على السبعة الآخرين.

نفى المذكورون أمام النيابة العامة تحرشهم بالفتاة، مؤكدين أنهم تجمعوا للمشاهدة فقط.

جاء بقرار الإحالة تقيد الواقعة جناية وجنحة لأنه في يوم 10 ديسمبر 2020 بدائرة قسم ميت غمر، حال كون المتهمين من الثالث للسابع بلغوا الخامس عشر من عمرهم ولم يبلغوا الثامنة عشر قاموا بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن قاموا بتتبع خطاها بالسيارة قيادة الأول والدراجة النارية قيادة السادس، ورشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة، موصدين خط سيرها لترضخ لهم وينالوا من شرفها.

وانتهت تحقيقات النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بالمنصورة، فيما أكد مصدر قانوني أن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أمر طبيعي طالما وجد بينهم متهم عمره يزيد عن 18 عامًا، وسيتم محاكمة الأحداث منهم وفق قانون الطفل.​