بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حفلاً لتكريم عدد من الأمهات، تزامنًا مع عيد الأم، وذلك في حضور اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، وقافلة واعظات وزارة الأوقاف.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، إنه جرى تكريم 30 من الأمهات المكافحات، جرى اختيارهن وفقًا لعدد من الضوابط والشروط، وذلك التكريم تقديرًا لتضحياتهم في سبيل تربية أبنائهم، حيث قرر رئيس المدينة تكريمهن بتقديم بعض الهدايا العينية والمالية.

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