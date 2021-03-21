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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعربت سهام محمود محمد محمد جادالله، الأم المثالية عن محافظة أسيوط للعام 2021، عن سعادتها لحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات ومقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت: "رأيت أب حنون مخلص لشعبه ووطنه.. ربنا يحفظه". بينما أشارت في تصريحاتها لـ"مصراوي"، أن التكريم مكافأة كبرى بعد سنوات من التعب والشقاء التي مرت بها في سبيل أبنائها بعد وفاة زوجها.

رشح السيدة سهام محمود لهذا التكريم أبناؤها. وهي معلمة بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأسيوط، توفي زوجها بعد 12 عامًا من زواجهما، تاركًا لها ولدين "محمد" و"أحمد" كان أكبرهما في عمر 7 أعوام.

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