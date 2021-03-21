مصراوي Masrawy
07:09 م الأحد 21 مارس 2021
كتب– أسامة علي:
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل خلال احتفالية تكريم (المرأة المصرية والأم المثالية 2021) اليوم الأحد، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
وجاءت الرسائل كالتالي:
1- "دايمًا أقول الدعاء ده كل ما موجة كورونا تقرب.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم".
2- "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مبادرة حياة كريمة كانت من أجل المرأة المصرية في الأساس".
3- "منذ أن توليت مسئولية هذا الوطن جعلت دعم وتمكين المرأة محورًا أساسيًا في خطة الدولة الشاملة للتنمية".
4- "أنت البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها".
5- ""تصدينا لموضوع الغارمات على أمل إنه ينتهي، لكن الرقم بيزيد".
6- "الدولة حريصة على خروج قانون الأحوال الشخصية بأفضل صورة ممكنة ويحقق التوازن بين الزوج والزوجة".
7- "تكلفة المرحلة الأولى من تطوير الريف قد تتجاوز 200 مليار جنيه".
8- "الدولة المصرية على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد".
9- "وجّه التحية لشيخ الأزهر على مشروع القانون المقدم من الأزهر بشأن الأحوال الشخصية".
10- "أوجه مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج".
11- "أوجّه وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في المواصلات العامة لإحكام أمنها وسلامتها".
12- "أوجّه البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجًا".
13- "تكليف التضامن والزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية".
14- "قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات اللازمة للحد منها".
17- "تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار".
18- "تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها".