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وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز

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وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز
سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح

وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد) تقدماً جديداً على جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، جنوب شرق محافظة تعز، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً واسعًا على المواقع التي تتمركز فيها الميليشيا؛ ما أسفر عن تحرير مواقع تضاف إلى المواقع التي حررها في وقت سابق على الجبهة ذاتها.

ونقل "سبتمبر نت" عن المصدر أن المواقع التي حررها الجيش هي: مخاديرة، ودجحفة، وجويلة، والكعاوش، ومعهد أبو أيوب.

وأشار إلى سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح بنيران الجيش، الذي ما زال يواصل تقدمه في اتجاه ما بقي من مواقع للميليشيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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