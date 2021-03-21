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محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح كورونا بمستشفى العريش

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محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح كورونا بمستشفى العريش محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح كورونا بمستشفى العريش

مصراوي Masrawy

06:50 م الأحد 21 مارس 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

حصل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الأحد، على لقاح بمركز التطعيم ضد كورونا. وذلك في مستشفى العريش العام.

في السياق، ناشد المحافظ أهالي شمال سيناء سرعة التسجيل المجاني للحصول على اللقاح، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفًا أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من كورونا، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق شوكة إنه تم تطعيم 63 فردًا حتى الآن، وهناك 23 فردًا آخرين سجلوا للحصول على التطعيم.

بينما أشار إلى أن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً يوميًا، بما في ذلك من عطلات، لافتًا إلى أن الجرعة الثانية للقاح تكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى.​

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