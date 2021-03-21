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ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

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ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

06:03 م الأحد 21 مارس 2021

كتب ـ سامح غيث:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى، تحت إشراف اللواء حاتم نصار مدير مباحث المطار، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة راكبين قادمين من إيطاليا.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على رحلة طائرة الخطوط العربية القادمة من مدينة برجامو الإيطالية، اشتبه رجال الأمن فى محاولة راكب مصرى فى إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" على جهاز الفحص بالأشعة؛ والذى أكد الاشتباه ووجود كمية من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحقائب.

وفى المحاولة الثانية، وعلى نفس الرحلة وبناءا على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى محاولة راكب إيطالى من أصل مصرى إخفاء أشياء ممنوعه وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 200 قرص مدرج فى جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.

وتم تحرير محضرى ضبط جمركى رقم 8 و9 لسنة 2021 ضد الراكبين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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