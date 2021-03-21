التضامن بالشرقية تحتفل بالأمهات المُقيمات في دار بسمة للإيواء

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الشرقية - فاطمة الديب:

احتفلت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية، بإشراف محمد كمال الدين الحجاجي وكيل الوزارة، اليوم الأحد، بالأمهات المُقيمات في دار "بسمة" للإيواء بمدينة الزقازيق. ذلك ضمن احتفالات المديرية بعيد الأم.

قال وكيل الوزارة محمد كمال الدين الحجاجي إن الزيارة والتكريم بمثابة تقليد سنوي للمديرية وصورة طيبة للتقدير الذي تستحقه الأمهات على دورهن، ورسالة للاستمرار في العطاء.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالاً في بناء المجتمع، فهي اللّبنة الأساسيّة فيه، كالبِذرة الّتي تُنتج ثمارًا تصلُح بصلاحها وتفسد بفسادها، لِذا على الجميع ألا يغفل دور المرأة في المجتمع، وأنْ يُعطيها كامل حقوقها.​

