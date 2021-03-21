اختيار مستشفى قها المركزي ضمن الشبكة المؤمنة للتشخيص عن بعد

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور خالد عبدالغني اختيار مستشفى قها المركزي، والمخصص حاليًا لعزل مرضى كورونا لتنفيذ مشروع الشبكة المؤمنة للتشخيص عن بعد، ضمن 300 وحدة من المقرر إنشاؤها لهذا الغرض على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن.

أوضح عبدالغني، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوحدة الجديدة والجاري العمل على تشكيل الفريق الطبي الخاص بها، تضم طبيبين ومسؤول إداري جاري اختيارهم حاليًا لبدء العمل وفق تعليمات الوزارة في هذا الشأن.​