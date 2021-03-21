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بعد تداولها على فيسبوك.. مستشفى بنها التعليمي يوضح حقيقة "صور القطط"

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بعد تداولها على فيسبوك.. مستشفى بنها التعليمي يوضح حقيقة "صور القطط" بعد تداولها على فيسبوك.. مستشفى بنها التعليمي يوضح حقيقة "صور القطط"

مصراوي Masrawy

04:52 م الأحد 21 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت مصدر طبي في مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، حقيقة ما جرى تداوله من صور على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوجود قطط داخل أقسام الحضانات والعمليات بالمستشفى.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المستشفى تحت التطوير حاليا، ويستقبل حالات عزل كورونا فقط، منوهًا إلى أن قسم الحضانات والعمليات غير مفعل حاليًا.

وأشار المصدر، إلى أن المستشفى لا يوجد به سور لحمايته بسبب أعمال التطوير، وبه أجزاء كثيرة مفتوحة، ما قد يسمح بدخول تلك القطط، مشيرًا إلى أنه جرى التواصل مع الطب البيطري للقضاء عليها بصفة مستمرة، مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة جميع المرضى ورعايتهم.

تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور لوجود قطط بأقسام الحضانات والعمليات بمستشفى بنها التعليمى، مطالبين المسؤولين بضرورة حل تلك المشكلة حرصا على حياة المرضى.

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