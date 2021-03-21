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صور.. تكريم 23 أمًا مثالية في مركز الداخلة بالوادي الجديد

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صور.. تكريم 23 أمًا مثالية في مركز الداخلة بالوادي الجديد صور.. تكريم 23 أمًا مثالية في مركز الداخلة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 21 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 23 من الأمهات المثاليات بمركز الداخلة من أبناء المركز وقراه.

أكد النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات برعاية جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، لتكريم تكريم الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا والدروع وشهادات التقدير وأجهزة محمول وأجهزة منزلية وكهربائية وملابس جاهزة، وكوبونات تحاليل طبية مجانية تتويجًا لجهودهن.

أضاف عبد الغني، أن التكريم يأتي تقديرا من أمانة الحزب للأمهات على جهودهن وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.

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