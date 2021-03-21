محافظ أسوان يناشد المواطنين بسرعة التصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجاري.

وكلف مسئولي المحليات والعاملين بملف التصالح بتحفيز المواطنين لاستثمار هذه الفرصة الذهبية، وخاصة أنه لن يتم مد العمل بالقانون مرة أخرى حيث يعتبر الشهر الجاري هو الموعد النهائي للتصالح.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز، تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 20 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 72 مليون جنيه.

لافتاً إلى أنه توجد توجيهات مشددة لتقديم كافة التيسيرات لتسهيل إجراءات إستلام الملفات، وحسن التعامل مع المواطنين، مع العمل على دفع اللجان الفنية لسرعة فحص الملفات وتكثيف أعمال المعاينات لسرعة الإنتهاء من إجراءات البت، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ، وأشار أشرف عطية بأن هناك تعليمات مباشرة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين.