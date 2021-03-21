أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

Print
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

مصراوي Masrawy

04:45 م الأحد 21 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي أمام قرية أسنيت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام قرية أسنيت وأسفر عن وقوع عدد من المصابين، وانتقل اللواء أمجد محفوظ مدير المرور إلى موقع البلاغ.

تبين حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي أمام قرية أسنيت، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى رفع السيارات الموجودة بالحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية