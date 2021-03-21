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صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض جهود القافلة البيطرية في شرم الشيخ

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صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض جهود القافلة البيطرية في شرم الشيخ صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض جهود القافلة البيطرية في شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

03:51 م الأحد 21 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، ورئيس القافلة البيطرية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في سباقات الهجن، تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، وذلك في حضور الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، للإطلاع على نتائج أعمال القافلة بشرم الشيخ.

وأشاد محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء على مجهودات وزارة الزراعة في تقديم كافة أنواع الدعم للمحافظة، والاهتمام بتوفير القوافل العلاجية لمدن جنوب سيناء، والاستجابة السريعة لمطالب المزارعين.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه جرى تقديم الدعم للأطباء البيطريين بجنوب سيناء، بهدف التنمية المهنية، والتدريب على الفحص التناسلي للهجن والعلاجات المناسبة لهم، لافتًا إلى أنه جرى الفحص التناسلي لكافة الهجن التي توجد بمضمار الهجن الدولي، بأحدث التقنيات وتقديم العلاج المناسبة والتحصينات اللازمة، إضافة إلى سحب عينات من الهجن للوقوف على الحالة المرضية لهم.

ومن جانبه قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، إن عمل القافلة لم يقتصر على فحص وعلاج الإبل مضمار الهجن الدولي فقط، بل قام عدد من الأطباء المشاركين في القافلة، بالانتقال إلى محجر الخير التابع لمزرعة العجول بمدينة الطور، لفحص العجول السودانية التي جرى استيرادها من السودان عبر ميناء الطور البحرى.

وأشارت إلى أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية قام بدور هام في توعية المواطنين بمزايا التأمين على الإبل.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية درع المعهد إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

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