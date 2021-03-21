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صور.. رئيس رأس البر يوزع الزهور على الموظفات في عيد الأم

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صور.. رئيس رأس البر يوزع الزهور على الموظفات في عيد الأم صور.. رئيس رأس البر يوزع الزهور على الموظفات في عيد الأم

مصراوي Masrawy

03:48 م الأحد 21 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

هنأ اللواء حسين لبيب، رئيس مدينة رأس البر، الموظفات والعاملات بالوحدة المحلية باحتفالات عيد الأم، ووزع عليهن باقات من الزهور، اليوم الأحد، مؤكدا على ضرورة تقدير دور المرأة عموما في المجتمع، والأم على وجه الخصوص، لما تقدمه من عطاء وتضحيات.

وتوجه رئيس مدينة رأس البر إلى دار المسنين في شارع ١٠٣ لتهنئة الأمهات في عيدهن، كما قدم لهن باقات من الزهور، واستمع إليهن ووجه بتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات لهن.

وأكد لبيب، أن توزيع باقات الورد أمر يجب أن يكون اعتياديا، ويأتي لتعزيز روح المشاركة والترابط بين العاملين من جهة، والمشاركات المجتمعية من جهة أخرى.

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