السيطرة على حريق محول كهرباء بجوار مدرسة في العريش

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء – أشرف سويلم :

اندلع حريق في محول كهرباء بجوار مدرسة في مدينة العريش بدائرة قسم ثان العريش محافظة شمال سيناء.

تلقى اللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء، بلاغا بنشوب حريق في محول كهرباء مجاور لمدرسة مصطفى حقي الابتدائية بحي الساحة الشعبية وسط مدينة العريش، وتوجهت سيارات الدفاع المدني لمكان الحريق وجرى إخلاء المنطقة من المارة والتعامل مع الحريق عقب فصل التيار الكهربائي عن المنطقة.

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، بينما تُجري لجنة فنية من شركة الكهرباء وإدارة البحث الجنائي معاينة لموقع الحريق للوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.