صور.. سكرتير عام أسوان يستقبل نائبة سفير نيوزيلندا لبحث سبل التعاون

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أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان اليوم الأحد، صوفى جولتر نائب السفير النيوزيلندي، في حضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية.

شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون المختلفة، بجانب أبرز المقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة من الثروات المحجرية والتعدينية والسمكية، فضلاً عن المنتجات البيئية التي تتميز بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية.

نقل السكرتير العام تحيات المحافظ لنائب السفير النيوزيلندي، موضحًا أن أسوان واحة الأمن والأمان تشهد سيطرة أمنية كاملة من خلال تطبيق منظومة كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والأسواق والمواقع السياحية والأثرية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع بمعالمها، بالإضافة إلى توافر التنوع فى المنتج السياحى.

ومن جانبها عبرت صوفى جولتر عن سعادتها لزيارة أسوان، موضحة أنه سيجري السعي لفتح حلقة للتواصل للمكتب التجاري النيوزيلندي مع الدول الأفريقية ليكون له دورًا في أسوان وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وأضافت جولتر بأن المكتبة النيوزيلندية ستقوم بدعم المكتبات المصرية حيث تم خلال اللقاء عرض الاستعانة بالأبحاث الأكاديمية للكليات الجامعية بأسوان في كافة المجالات سواء السياحية أو الأثرية أو التكنولوجية لنشرها في المجلات الدولية.

وفى نهاية اللقاء جرى تبادل الدروع بين السكرتير العام ونائب السفير النيوزيلندي، وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان بها وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر ونيوزيلندا.