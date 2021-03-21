صور.. إحالة مسئولي مركز شباب في الدقهلية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الأحد، مركز شباب قرية برق العز، إذ تبين أنه مغلقًا.

وقدم نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس المركز، لمخاطبة مديرية الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التحقيق مع مسئولي مركز الشباب.

كما تفقد سعد الوحدة المحلية ببرق العز في تمام الساعة الثانية عشر ونصف للاطمئنان على انتظام العمل والانضباط الوظيفي وتبين عدم وجود مسئول الشئون الإدارية واحتفاظه بسجلات الحضور والانصراف الأمر الذي أعاق الاطلاع عليها، إذ لم يتواجد بالوحدة سوى 4 من العاملين بالوحدة.

وقرر سعد رفع مذكرة بالواقعة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة وإحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.