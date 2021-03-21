  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور..ضبط أغذية فاسدة قبل ترويجها في الوادي الجديد

Print
صور..ضبط أغذية فاسدة قبل ترويجها في الوادي الجديد صور..ضبط أغذية فاسدة قبل ترويجها في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:04 م الأحد 21 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط 380 كجم أغذية فاسدة بكمين قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة قبل دخولها المحافظة.

أكد الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، ضبط 380 كيلو جرام أحشاء داخلية وأجزاء من رئتين وكوارع بقري بكمين قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة قادمة من أسيوط ومتغيرة في اللون والصفات وبها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجازر.

أضاف ناجي، أنه جرى عمل محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة أطباء التفتيش بالمديرية الدكاترة عمرو محمود عطية، عمرو ابراهيم أثناء توليهم بالكشف على المضبوطات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية