صور..ضبط أغذية فاسدة قبل ترويجها في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط 380 كجم أغذية فاسدة بكمين قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة قبل دخولها المحافظة.

أكد الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، ضبط 380 كيلو جرام أحشاء داخلية وأجزاء من رئتين وكوارع بقري بكمين قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة قادمة من أسيوط ومتغيرة في اللون والصفات وبها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجازر.

أضاف ناجي، أنه جرى عمل محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة أطباء التفتيش بالمديرية الدكاترة عمرو محمود عطية، عمرو ابراهيم أثناء توليهم بالكشف على المضبوطات.