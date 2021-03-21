سرق موبايله وحاول ذبحه.. مأساة "مبلط" في حي الصيفية بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحي:

كعادته كان الشاب إسلام، الذي عرف بين أهل منطقته بسيرته الطيبة، عائدًا إلى منزله عقب يوم عمل شاق، إلا أنه فوجئ بتعرضه لمحاولة سرقه، أعقبها اعتداء عليه من قبل مجرم اعتاد على تعاطي مخدر "استروكس".

إسلام أيمن فواز شاب يبلغ من العمر 17 عاما، و يعمل مبلط يقول كنت أسير فى منطقة الصيفية الجديدة التابعة لمدينة الفيوم، بعد الانتهاء من عملي حاملا تليفونى المحمول، وأثناء سماعي بعض الأغانى من خلال سماعة أذن، اقترب منى "توك توك" داخله بعض الشباب، فقام أحدهم بمحاولة خطف جهاز التليفون فسقط على الأرض.

وتابع إسلام، "بعدها فوجئت بالمتهم أمير م س، 20 عاما ينقض على من الخلف و هو يمسك مشرط "كتر" وقام بضربي من الخلف مجدثًا إصابتي من الخلف.

وأوضح الشاب إسلام قائلًا: الطعنة من الخلف تسببت في خضوعي لتدخل جراحي استلزم 16 غرزة طبية".

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، قد تلقى أخطارا من العقيد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم " أول" إصابة إسلام أيمن محمد أحمد فواز، بجرح قطعى برقبته من الخلف، وأنه جرى نقله للمستشفى للعلاج.

كشفت تحريات الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم الفيوم" أول" تحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن المجنى عليه تعرض للاعتداء بمشرط حاد من قبل أحد المتهمين الذين يتعاطون مادة "الأسترويكس" المخدر، و الذى يقيم بالمنطقة ذاتها التى يقيم بها المجنى.

أخطرت نيابة قسم الفيوم، إذ قرر حسام ممدوح وكيل نيابة القسم سرعة ضبط وإحضار المتهم وحرر عن ذلك المحضر رقم محضر رقم 3395 جنح قسم الفيوم