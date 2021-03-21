شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لـ"متلازمة داون"

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم:

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، 50 طفلا وطفلة من طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، المصابين بمتلازمة داون؟

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمحافظة .

وأكد المحافظ، على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة متلازمة داون، وأصدر توجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة لهم والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع .

كما أمر المحافظ ، بعمل يوم ترفيهي لهم فى أحد المنتجعات الترفيهية بالعريش وتقديم وجبة غذاء لهم .

كما قدمت نجلاء الزرباوى مسئول الإعلام بالتربية الخاصة، إلى المحافظ هدية من طلاب التربية الخاصة عبارة عن ألبوم مصور أعده الطلاب حول المشروعات والفعاليات التي تجري بمحافظة شمال سيناء.

أكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، على تنفيذ بعض الفعاليات بهذه المناسبة للتوعية بمتلازمة داون وكيفية التعامل مع المصابين بالمتلازمة والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع تحت رعاية محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة.

وشملت نصائح للأمهات حول طرق الاكتشاف المبكر لمتلازمة داون بالفحوصات الدورية المبكرة لاكتشاف المتلازمة حتى يمكن للطبيب التصرف المبكر، وأنه على الأم في حالة ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون اللجوء إلى طبيب متخصص في الإعاقة للتعامل مع الحالة.