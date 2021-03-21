الأولى من نوعها في سيناء.. 330 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه متنقلة بنويبع

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، ترافقه المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء، لمتابعة محطات المياه لمتابعة سير العمل بها، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وشهد رئيس الشركة إطلاق أول محطة تحلية متنقلة بمدينة دهب، والتي تعمل طاقة ٧٥٠ متر مكعب يومي.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح له اليوم الأحد، إن هذه المحطة تعد أول محطة متنقلة على أرض جنوب سيناء، جرى تجهيزها وإعدادها على أعلى مستوى، للتنقل بين الوديان والتجمعات البدوية، لتزويد هذه المناطق بالمياه، وذلك بديلًا عن سيارات المياه التي قد تكون مياهها عرضة للتلوث.

وأشار إلى أن هذه المحطة تعد تجريبية، ومن المقرر أن يجري التوسع في إقامة مثل هذه المحطات بكل مدينة من مدن المحافظة، بهدف الوصول بالمياه إلى مواطني الوديان والتجمعات الجبلية.

كما قام رئيس شركة مياه الشرب بزيارة لمحطة تحلية مياه دهب، لمعاينة وحدة فصل الأملاح و المثبتة داخل حاوية ٤٠ قدم، وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ متر مكعب يومي.

وطالب بإجراء تحاليل للمياه بصفة دورية، للتأكد من نسبة الملوحة بها وخلوها من أي شوائب أو ميكروبات، مشيرًا إلى أن مدينة دهب تسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب، خاصة إنه جاري إنشاء محطة جديدة بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي.

كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع، والتي تعمل بطاقة ١٥ ألف متر ومكعب يومي، بتكلفة تصل إلى ٣٣٠ مليون جنيه.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن هذه المحطة ستقضي نهائيًا على أزمة المياه بالمدينة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها، موضحًا أن المحطة تتضمن 2 خزان مياه منتجة سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب، ومبنى للمعالجة الابتدائية، ومبنى إداري ومبنى للتحلية، وأخر للمحولات والمولدات وفلاتر التنقية الابتدائية، ومبنى لخزان الغسيل العكسي.

وأكد أن هذه المحطة تعد ذو طابع مستقبلي، لكونها تواكب حجم الزيادة السكانية المتوقعة بالمدينة خلال الفترة المقبلة، وتتواكب أيضًا مع خطة الاستثمارات الجاري تنفيذها حاليًا في نطاق محافظة جنوب سيناء بصفة عامة ومدينة نويبع بصفة خاصة.