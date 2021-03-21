مبادرة "كلنا واحد" لخدمة المواطنين في مركز بلاط بالوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالتعاون مع إدارة تموين بلاط، في مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن وبتوجيهات محافظ الإقليم.

أكد المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الأحد، مخاطبة التجار والمزارعين المنتجين الراغبين بالمشاركة في المبادرة لعرض السلع بجودة عالية و بأسعار مخفضة التقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بطلب المشاركة في المبادرة بالمركز التكنولوجي، حتى يتسنى للمركز تحديد الأماكن المخصصة لكل سلعة على حدة وذلك بداية من بعد غٍد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

موضحًا أنه جرى توفير السوق الحضاري لتنفيذ المبادرة على أن تكون مدة المبادرة من الخميس الأول من أبريل المقبل وحتى انتهاء شهر رمضان الكريم.