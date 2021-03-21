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بينهم صاحبه.. حبس 4 متهمين بإشعال النار في مصنع بسبب فتاة بالشرقية

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بينهم صاحبه.. حبس 4 متهمين بإشعال النار في مصنع بسبب فتاة بالشرقية بينهم صاحبه.. حبس 4 متهمين بإشعال النار في مصنع بسبب فتاة بالشرقية

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 21 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الصالحية الجديدة العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، حبس صاحب مصنع حلويات ومسئول الأمن بالمصنع ونجله وأحد العمال، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم جميعًا بحرق المصنع عمدًا بسبب علاقة عاطفية بين أحد المتهمين وفتاة كانت تعمل بالمصنع.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة، من صاحب مصنع حلويات، عمره 33 عامًا، مُقيم بأبو حماد، يفيد بنشوب حريق في مصنع حلويات يملكه بدائرة القسم، واتهم ربة منزل وزوجها بالتسبب في الحريق، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 339 إداري الصالحية الجديدة لسنة 2021.

تبين أن صاحب المصنع اتفق مع مسئول أمن المصنع ونجله وأحد العاملين بالمصنع على إشعال النيران ببوابة المصنع والمدخل؛ انتقامًا من فتاة كان على علاقة عاطفية بها ثم تزوجت، فيما أكدت التحريات صحة الاتهام.

جرى ضبط المتهمين، وبمناقشة الفتاة أقرت بأن صاحب المصنع أكرهها على التوقيع على إيصالات أمانة، وسبق تحرير محضر فيها وفي زوجها بسرقة مبلغ مالي من المصنع، انتقامًا منها، وتبين صحة أقوالها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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