حبس عصابة تخصصت في سرقة "شاشات التلفزيون" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الصالحية الجديدة بالشرقية، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين، تخصصا في سرقة شاشات التلفزيون من داخل المنازل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطلين، 37 عامًا، والآخر 35 عامًا، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم الصالحية الجديدة؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة شاشات التلفزيون من داخل المنازل.

تبين ارتكاب المتهمين 4 وقائع سرقة، وجرى ضبط المسروقات بإرشادهما، فيما جرى الإرشاد عن المسروقات بمعرفة المتهمين، وحرر عن ذلك المحضر رقم 414 جنح الصالحية الجديدة لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.