أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ سوهاج يتفقد مركز تجميع الألبان في مديرية الزراعة

Print
صور.. محافظ سوهاج يتفقد مركز تجميع الألبان في مديرية الزراعة صور.. محافظ سوهاج يتفقد مركز تجميع الألبان في مديرية الزراعة

مصراوي Masrawy

02:04 م الأحد 21 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز تجميع الألبان بمديرية الزراعة، ضمن 10 مراكز على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة.

وأشاد محافظ سوهاج بالمشروع والذي سيساهم في خدمة صغار مربي ماشية ومنتجي الألبان، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي الذي يضمن جودة المنتج سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع.

وأوضح المهندس خالد عبدالراضي أن مركز تجميع الألبان بالمديرية جرى إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع، بمقر المديرية بشارع التحرير، مشيرًا إلى أنه سيجري قريبًا تزويده بالآلات والأجهزة اللازمة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى، تمهيدًا لبدء العمل بالمركز.

كما تفقد محافظ سوهاج خلال جولته بمديرية الزراعة مقر مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، والذي يقوم بعرض منتجات المزارعين من الخضر والفاكهة والألبان، والمعلبات بأسعار تنافسية، موجها رئيس حي شرق بالتعاون مع مديرية الزراعة لرفع كفاءة مقر المشروع وتوسعته لعرض المزيد من المنتجات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية