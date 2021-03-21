صور.. محافظ سوهاج يتفقد مركز تجميع الألبان في مديرية الزراعة

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز تجميع الألبان بمديرية الزراعة، ضمن 10 مراكز على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة.

وأشاد محافظ سوهاج بالمشروع والذي سيساهم في خدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي الذي يضمن جودة المنتج سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع.

وأوضح المهندس خالد عبدالراضي أن مركز تجميع الألبان بالمديرية جرى إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع، بمقر المديرية بشارع التحرير، مشيرًا إلى أنه سيجري قريبًا تزويده بالآلات والأجهزة اللازمة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى، تمهيدًا لبدء العمل بالمركز.

كما تفقد محافظ سوهاج خلال جولته بمديرية الزراعة مقر مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، والذي يقوم بعرض منتجات المزارعين من الخضر والفاكهة والألبان، والمعلبات بأسعار تنافسية، موجها رئيس حي شرق بالتعاون مع مديرية الزراعة لرفع كفاءة مقر المشروع وتوسعته لعرض المزيد من المنتجات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.