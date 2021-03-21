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زراعة الوادي الجديد: بدء تنفيذ منظومة الري الحديث

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زراعة الوادي الجديد: بدء تنفيذ منظومة الري الحديث زراعة الوادي الجديد: بدء تنفيذ منظومة الري الحديث

مصراوي Masrawy

02:03 م الأحد 21 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ مشروع تحديث الري في مساحة 75 ألف فدان وهي الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من وضع أهم الملاحظات والرؤية لدى الشركات وذلك بحضور 24 شركة مسجلة بوزارة الزراعة جهاز تحسين الأراضي، وجرى الاتفاق على آلية التسليم للآبار والتعاقد وإجراءات التمويل والسداد مع التنفيذ والمدة الزمنية للصرف والضمان للأعمال.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إنه جرى الاتفاق على البدء في تنفيذ المشروع بمشاركة شركات تحديث الري وبحضور الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس تحديث منظومة الري بالوادي الجديد وحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة والمهندس طارق الشريف مدير عام جهاز تحسين الأراضي وتطوير الري بالوادي الجديد.

وأضاف المرسي، أنه جرى استعراض الدور الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين المحافظة والبنك الزراعي المصري بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أشار المرسي، إلى مناقشة طبيعة الأرض والري بمحافظة الوادي الجديد وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارع والرؤية الكاملة وكيفية التعامل والبدء في المنظومة طبقًا لتوجيهات محافظ الإقليم.

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