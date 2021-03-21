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"بيطري قنا" يحصد المركز الأول على مستوى الصعيد في تحصين الماشية

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"بيطري قنا" يحصد المركز الأول على مستوى الصعيد في تحصين الماشية "بيطري قنا" يحصد المركز الأول على مستوى الصعيد في تحصين الماشية

مصراوي Masrawy

02:01 م الأحد 21 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة احتلت المركز الأول على مستوى إقليم صعيد ، في نسب تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والذي نفذته مديرية الطب البيطرى بقنا في الفترة من 6 فبراير إلى 11 مارس الجارى وذلك وفقا لما جاء بتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال الداودي إن محافظة قنا، نجحت فى تحقيق نسبة 89% من المستهدف تحصينه خلال الحملة القومية الأولى لعام 2021 بما أهلها ذلك لتحتل المركز الأول على مستوى الصعيد والسابع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة المواطن مشيدا بمثل هذه الحملات القومية والتى تستهدف تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وكذا زيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا أنّ المديرية لا تدخر جهدا لدعم المربين من أجل تحسين الدخل الاقتصادي لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية وتوفير اللقاحات الجيدة وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ زيارات ميدانية مستمرة من قبل الأطقم البيطرية للقرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة لتوعية المربين بخطورة المرض وأعراضه ومدى تأثيرة على الثروة الحيوانية وكذا أهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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