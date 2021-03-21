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"أون لاين".. 15 طالبًا يشاركون في تصفيات مسابقة القرآن الكريم بالوادي الجديد - صور

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"أون لاين".. 15 طالبًا يشاركون في تصفيات مسابقة القرآن الكريم بالوادي الجديد - صور "أون لاين".. 15 طالبًا يشاركون في تصفيات مسابقة القرآن الكريم بالوادي الجديد - صور

مصراوي Masrawy

02:00 م الأحد 21 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، مشاركة قطاع تعليم المحافظة، في تصفيات مسابقة القرآن الكريم والتي يجري تنفيذها "أون لاين" عبر تطبيق "زووم"، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشار النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إلى مشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة حيث يمثل الإدارة التعليمية ٣ طلاب بواقع ١٥ طالب وطالبة يمثلون قطاع تعليم المحافظة بـ 3 مستويات مختلفة، هي المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا و الأربعين حديث النووية وتفسير كلمات العشر الأخير من القرآن، والمستوى الثاني من سورة يونس وحتى سورة الناس وحفظ ٢٠ حديثًا الاولى النووية وتفسير جزء تبارك -عم، بينما المستوى الثالث من سورة القصص وحتى الناس وحفظ ١٠ أحاديث الأولى النووية وتفسير جزء عم

ووجه النيلي، الشكر والأمنيات لجميع طلبة المحافظة بتحقيق أفضل النتائج والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

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