28 مارس.. انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من الأحد المقبل 28 مارس الجاري ولمدة 4 أيام متتالية.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، بهدف تحقيق شعار" معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال".

وأشار محروس، إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية للحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

وأضاف محروس، أن الطعم ليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.