إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك" أمام عزبة "حنا" بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول 6 أشخاص، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك" أمام عزبة "حنا" بدائرة مركز أبو حماد، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.