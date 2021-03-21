أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

Print
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 21 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك" أمام عزبة "حنا" بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول 6 أشخاص، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك" أمام عزبة "حنا" بدائرة مركز أبو حماد، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية