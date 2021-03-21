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السيطرة على حريق في حظيرة مواشي بالقليوبية.. ومالكها يتهم جاره

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السيطرة على حريق في حظيرة مواشي بالقليوبية.. ومالكها يتهم جاره السيطرة على حريق في حظيرة مواشي بالقليوبية.. ومالكها يتهم جاره

مصراوي Masrawy

01:02 م الأحد 21 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق شب في حظيرة مواشي في كفر شكر، بمحافظة القليوبية، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في حظيرة مواشي من البوص بناحية كفر على شرف الدين، دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، فانتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، وسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران، ومنع امتدادها.

بالفحص تبين نشوب الحريق أعلى الحظيرة على مساحة 16 متر تقريبا، ملك "س.ي.ب" 50 عاما، بالمعاش، وأتت النيران على كمية من البوص والقش الموجودة أعلى سقف الحظيرة، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال مالك الحظيرة اتهم جاره "ت.ل.ب" 46 عاما، عامل بإشعال النيران عمدا لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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