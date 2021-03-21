صور.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على القناطر الخيرية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة نيلية بنهر النيل بالقناطر الخيرية، للإشراف على تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية، وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك حفاظا على حق الدولة، واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل.

جرى خلال الحملة إزالة 50 حالة لتعديات على مساحة 2688 متر في مدن بنها، والقناطر الخيرية، وطوخ، وكفر شكر.

وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة على نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدًا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وجرى التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الإزالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بإزالة التعديات والإشغالات بشكل فوري، وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومي ببيان الحالات وما جرى من إجراءات حيالها.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، بإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق، ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء ياسر منصور مدير المسطحات المائية بالقناطر الخيرية.