بالأسماء.. إصابة 5 عمال في تصادم 3 سيارات بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 5 عمال، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل على طريق "مصر – إسماعيلية" الزراعي، أمام قرية "الزوامل" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى "الزوامل" المركزي، بوصول: محمد خالد محمد، 28 عامًا، وفاطمة ناصف محمد، 42 عامًا، مُقيمة بقرية "السعديين" بمنيا القمح، وعزيزية عبدالعزيز، 60 عامًا، وجمال محمد السيد، 30 عامًا، ويحيى خليفة، 35 عامًا، عمال، مُقيمين بقرية الزاومل، مصابين جميعًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل بطريق "مصر – إسماعيلية" الزراعي، أمام قرية الزوامل ببلبيس، ما أسفر عن إصابة العمال الخمسة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.