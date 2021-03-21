الإعلان عن وظائف شاغرة في مديرية الشئون الصحية بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عن حاجة المحافظة لشغل بعض الوظائف القيادية (مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض)، وذلك بموازنة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 .

وأشار محافظ أسيوط، إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم يجرى عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية؛ مؤكداً على عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الإعلان) الذي يبدأ من 25 مارس الجاري ونهايته 23 أبريل المقبل.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، أنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر من تاريخ نشر على أن يجرى إرفاق الأوراق المطلوبة: "أصل و6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة) وهي (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية، بيان بالانجازات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها ومقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط بالإضافة إلى تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية".

فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت، كذا 6 صور فوتوغرافية حديثة.

مضيفاً أنه يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب الأسنان وبكالوريوس طب وجراحة على أن يكون قد قضى مدة مقدارها عامين على الأقل في الدرجة الأولى مباشرة أو قضاء مدة كلية 17 عامًا على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 فضلاً عن اجتياز البرنامج التدريبي المقرر لشغل الوظيفة ولديه القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.