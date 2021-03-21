أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الإعلان عن وظائف شاغرة في مديرية الشئون الصحية بأسيوط

Print
الإعلان عن وظائف شاغرة في مديرية الشئون الصحية بأسيوط الإعلان عن وظائف شاغرة في مديرية الشئون الصحية بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأحد 21 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عن حاجة المحافظة لشغل بعض الوظائف القيادية (مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض)، وذلك بموازنة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 .

وأشار محافظ أسيوط، إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم يجرى عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية؛ مؤكداً على عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الإعلان) الذي يبدأ من 25 مارس الجاري ونهايته 23 أبريل المقبل.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، أنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر من تاريخ نشر على أن يجرى إرفاق الأوراق المطلوبة: "أصل و6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة) وهي (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية، بيان بالانجازات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها ومقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط بالإضافة إلى تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية".

فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت، كذا 6 صور فوتوغرافية حديثة.

مضيفاً أنه يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب الأسنان وبكالوريوس طب وجراحة على أن يكون قد قضى مدة مقدارها عامين على الأقل في الدرجة الأولى مباشرة أو قضاء مدة كلية 17 عامًا على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 فضلاً عن اجتياز البرنامج التدريبي المقرر لشغل الوظيفة ولديه القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية