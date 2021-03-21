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"ضحية كورونا".. نقابة الصيادلة في قنا تنعى الدكتور عياد بسطاوي

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"ضحية كورونا".. نقابة الصيادلة في قنا تنعى الدكتور عياد بسطاوي "ضحية كورونا".. نقابة الصيادلة في قنا تنعى الدكتور عياد بسطاوي

مصراوي Masrawy

11:37 ص الأحد 21 مارس 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نعت نقابة الصيادلة الفرعية بقنا، الصيدلي عياد بسطاوي، لوفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية.

قال أحمد النقيب، نقيب الصيادلة بقنا، إن النقابة تحتسب الفقيد شهيدا عند الله، مشيرا إلى أنه كان خير مثال للإخلاص والتفاني في العمل، مؤكدا أن وفاته أصابت جميع الصيادلة بالحزن الجلل، لمكانته لدى جموع صيادلة المحافظة.

وأشار إلى أن الفقيد أصيب بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية بمركز نقادة غربي قنا، وجرى نقله إلى مستشفى العزل الصحي إلا أن مناعته لم تصمد أمام الفيروس، وتوفي مساء أمس السبت.

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