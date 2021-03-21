صور.. محافظ أسيوط يتفقد القافلة الطبية المجانية في مدرسة أحمد جلال

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاحد، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمقر مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات بحي شرق ضمن القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وحسام دردير مدير إدارة المدارس الرسمية والتجريبية.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه عيادات القافلة الطبية التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين في التخصصات المختلفة ومنها النساء والتوليد والباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والصدر والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة مع تقديم وصرف العلاج للحالات بالمجان من صيدلية القافلة، علي أن يجرى تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلي المستشفيات وعلاجها على نفقة الدولة.