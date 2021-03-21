سوق السمك بدمياط.. "الجمبري" في المقدمة وارتفاع سعر "الشبار الأخضر"

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط ارتفاعا نسبيًا صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء "البوري"، فضلا عن الفسيخ والبرمجة.

وكشف محمود البش، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"مصراوي"، عن أسعار الأصناف المختلفة اليوم، موضحا أن سعر القاروص بلغ ١٣٠ جنيها، و"الجرانة" ٥٠ جنيهًا للكيلو الواحد، و٤٠ جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر "الشبار الأخضر" عند ٥٥ جنيهًا.

وأضاف البش، أن سعر كيلو "البلطي الكبير" ٤٠ جنيهًا، و"البوري" ٦٠ جنيهًا للكبير و٤٠ جنيهًا للمتوسط، وارتفع سعر الدنيس ليصل إلى ١٣/ جنيهًا والهليلي ٨٠ جنيه والفوارغ ٣٥ جنيها.

أضاف أن سعر كيلو البطارخ سجل ٤٨٠ جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" ١٩٠ جنيهًا وللمتوسط ١٥٠ جنيها.