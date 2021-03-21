أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سوق السمك بدمياط.. "الجمبري" في المقدمة وارتفاع سعر "الشبار الأخضر"

Print
سوق السمك بدمياط.. "الجمبري" في المقدمة وارتفاع سعر "الشبار الأخضر" سوق السمك بدمياط.. "الجمبري" في المقدمة وارتفاع سعر "الشبار الأخضر"

مصراوي Masrawy

11:35 ص الأحد 21 مارس 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت الأسماك في أسواق دمياط ارتفاعا نسبيًا صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء "البوري"، فضلا عن الفسيخ والبرمجة.

وكشف محمود البش، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"مصراوي"، عن أسعار الأصناف المختلفة اليوم، موضحا أن سعر القاروص بلغ ١٣٠ جنيها، و"الجرانة" ٥٠ جنيهًا للكيلو الواحد، و٤٠ جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر "الشبار الأخضر" عند ٥٥ جنيهًا.

وأضاف البش، أن سعر كيلو "البلطي الكبير" ٤٠ جنيهًا، و"البوري" ٦٠ جنيهًا للكبير و٤٠ جنيهًا للمتوسط، وارتفع سعر الدنيس ليصل إلى ١٣/ جنيهًا والهليلي ٨٠ جنيه والفوارغ ٣٥ جنيها.

أضاف أن سعر كيلو البطارخ سجل ٤٨٠ جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" ١٩٠ جنيهًا وللمتوسط ١٥٠ جنيها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية