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إصابة 7 أشخاص في حريق منزلين بسوهاج

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إصابة 7 أشخاص في حريق منزلين بسوهاج إصابة 7 أشخاص في حريق منزلين بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأحد 21 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 7 أشخاص بحروق نارية متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حريق منزلين، بعزبة بطيخ بمركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام إخطارًا بالواقعة.

نتج عن الحريق إصابة كل من "أحمد. ص" ٤٨ عامًا، "سمية. ع" ٣١ عامًا، "ناهد. ف" ٤٠ عامًا، "صالح. أ" ١٦ عامًا، "علي. أ" ٨ أعوام، "نرمين. أ" ٥ أعوام، "سلوى. أ" ١١ عامًا، بحروق نارية متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصاب الأول لمستشفى أخميم المركزي وباقي المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي، وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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