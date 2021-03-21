بـ35 مليون جنيه.. تأهيل وتبطين ترعة "النعامنة" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، البدء في أعمال تأهيل وتبطين ترعة قرية "النعامنة" بزمام هندسة ري مشتول السوق، وذلك بطول 8.5 كيلو متر، وبتكلفة مبدئية 35 مليون جنيه؛ لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة وضعت خطة لتأهيل و"تدبيش" وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية؛ لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المُحدد وبالكميات الكافية.

من جانبه، أشار المحاسب محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، إنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترعة، والتي تبدأ من قرية "السعديين" بمنيا القمح، وصولًا لمصرف "سندنهور" بالمدينة، بطول 8.5 كيلو متر وبتكلفة 35 مليون جنيه، لافتً إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سنتيمتر، بالإضافة إلى أعمال خرسانة عادية للطبقة السطحية بسمك 10 سنتيمترات، حيث جرى الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين 3 كيلومترات من الترعة.

وجرى البدء في أعمال التأهيل والتبطين بالترعة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجاري؛ وذلك لضمان تغذية مساحة 8 آلاف فدان بالمياه اللازمة للزراعة.