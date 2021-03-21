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صور.. التحفظ على 16 "توك توك" لمخالفة إجراءات الحظر في الزقازيق

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صور.. التحفظ على 16 "توك توك" لمخالفة إجراءات الحظر في الزقازيق صور.. التحفظ على 16 "توك توك" لمخالفة إجراءات الحظر في الزقازيق

مصراوي Masrawy

11:03 ص الأحد 21 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت الإدارة العامة لمرور الشرقية، من التحفظ على 16 مركبة "توك توك" مخالف لقرار حظر سيرها في شوارع مدينة الزقازيق، وذلك في حملة خلال الساعات الماضية.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق، وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك، وتطبيق قرار مصادرة الـ"توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على سائقه في حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم استخدام التوك توك، كوسيلة انتقال داخل المدينة لما يسببه من اعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكداً على ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفادياً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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