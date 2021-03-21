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بـ11 مليون جنيه.. إحلال وتجديد "محطة دلة للصرف الصحي" في الفيوم

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بـ11 مليون جنيه.. إحلال وتجديد "محطة دلة للصرف الصحي" في الفيوم بـ11 مليون جنيه.. إحلال وتجديد "محطة دلة للصرف الصحي" في الفيوم

مصراوي Masrawy

10:51 ص الأحد 21 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحي:

أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه يجرى إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة دلة بمدينة الفيوم.

وأوضح أن الأعمال تشمل إحلال وتجديد الطلمبات بطاقة أكبر لاستيعاب التصرفات الزائدة نتيجة التوسع السكاني، فضلا عن أعمال تجديد لوحات الكهرباء لتتناسب مع زيادة القدرة الكهربائية بالإضافة للأعمال بالمحطة الخاصة بصيانة البيارة وأعمال رفع كفاءة المكتب الإداري ودورة المياه؟

وأضاف أن التكلفة المادية للأعمال تبلغ حوالي 11 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد التى تنتهجها الشركة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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