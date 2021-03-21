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صور.. إصابة 34 شخصًا في تصادم "أتوبيس وميكروباص" على طريق القطامية

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صور.. إصابة 34 شخصًا في تصادم "أتوبيس وميكروباص" على طريق القطامية صور.. إصابة 34 شخصًا في تصادم "أتوبيس وميكروباص" على طريق القطامية

مصراوي Masrawy

10:47 ص الأحد 21 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 34 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص على طريق "القطامية - السخنة" الجديد، ونقل رجال الإسعاف المصابين للمستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من قائدي السيارات على الطريق، اليوم الأحد وانتقلت قوة إدارة تأمين الطرق وقسم شرطة عتاقة في السويس لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة تصادم أتوبيس يحمل لوحات رقم "ف و 3193" بسيارة ميكروباص رقم " ص ل د 948" بالكيلو 56 اتجاه السخنة، على مسافة 50 كيلو من القاهرة قرب مرصد القطامية الفلكي.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بتحرك 30 سيارة إسعاف لتوفير التأمين الطبي ونقل المصابين من موقع الحادث.

وأفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في السويس إن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي كونه الأقرب لموقع الحادث، موضحا أن الإصابات متنوعة ما بين خطيرة "حالات النزيف والكسور المضاعفة" ومتوسطة وبسيطة تمثلت في الجروح السطحية وكسور بالذراع أو الساق وكدمات وسحجات، ولم يسفر الحادث عن حالات وفاة.

جرى رفع آثار الحادث من حرم الطريق، لضمان انتظام حركة السير، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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