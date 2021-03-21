الأولوية لكورونا.. فتح باب التقدم لدعم المشروعات الابتكارية في جامعة الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، فتح باب التقدم للحصول على منح ممولة لدعم المشروعات البحثية الإبتكارية لشباب الباحثين والطلاب من خلال برنامج "TICO ALEX-INNOVA".

وتشمل المنح 4 مجالات هي "العلوم الطبية والصيدلانية، والعلوم الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلوم الحياة"، وذلك بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن باب التقديم للمنح مفتوحًا حتى ٣١ مارس الجاري، لافتاً أن الأولوية سوف تعطى للبحوث التي تهدف إلى الإسهام في حل مشكلة جائحة كورونا أو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ولفت قنصوه، أن قيمة تمويل المشروع الواحد تصل إلي ٣٠ ألف جنيه لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا "الماجستير – الدكتوراه"، و١٥ ألف جنيه لطالب المرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس" على ألا تتجاوز مدة التنفيذ عن عام واحد كحد أقصى.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم، أن تمويل هذه المنح سيجري من خلال مشروع مكتب التايكو بجامعة الإسكندرية.